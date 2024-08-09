仁寶營收／7月764.4億元、年月雙衰 但投信仍連7日買超

代工大廠仁寶（2324）9日公布7月營收為764.4億元，月減7.5%、年減9.9%，累計前7個月合併營收為5132.2億元、年減幅度達4.6%。雖然仁寶單月營收表現略為下滑，不過市場普遍仍維持樂觀看法，其中，投信截至昨日已連續獲押寶買超長達6個交易日，總張數約達1.5萬張，9日外資也同步買超達1682張，也帶動股價收復30元關卡，後市表現引發關注。

據悉，仁寶近年積極朝多角化經營來布局，並瞄準旗下客戶車電領域中需求，斥資新台幣約5.09億元赴波蘭設廠，並公告取得波蘭Czeladź市Silesian省三筆土地，總面積約3.2萬平方公尺，投資總金額為波蘭幣961.65萬元（約新台幣7,770萬元），購置土地以委建廠房，供營運使用，工程預計在明年第2季完工、年底試產，並從2026年起貢獻營收。

事實上，仁寶在車電方面的客戶，主要為賓士與BMW等傳統車廠，團隊則以代工ADAS與ECU產品切入，旗下也為應付北美市場的需求而擴建墨西哥廠，用以製造5G通訊模組、ADAS、車用電子ECU，最快2025年直接供貨車廠，仁寶也會從Tier 2變成Tier 1，而這次在波蘭設置據點，則主要是為了負責供應給歐盟的客戶。

據悉，仁寶長年致力在提供根據您的確切規格量身定製的尖端電子製造解決方案，並成功在全球各地設置據點，其中美國印第安那州洛根斯波特的廠區，則能根據客戶實際的規格以及所需，提供全方面的客製化服務，將能確實的提供、量身定製的尖端電子製造解決方案，不管是從PCB組裝，還是為客戶從無到有的設計出一套完整的解決方案等，也藉此搶下滿滿利多大單。