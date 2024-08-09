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安馳7月營收4.59億元 月增1.7%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安馳董事長李瑞西。聯合報系資料照
安馳董事長李瑞西。聯合報系資料照

安馳公告2024年7月營收4.59億元，月增1.7%，較去年同期略減12.4%；累計1-7月營收30.32億元，年減26.3%。

安馳表示，受惠產品組合的不斷優化，代理線以及產品新應用領域的持續拓展，挹注7月營收較上月成長。AMD與ADI兩大代理產品線隨著5G相關應用、自動化測試、半導體測試的市場需求增加，代理線訂單量及出貨量逐步回升。

AMD代理線受惠半導體測試與產線工具機品牌廠訂單需求增加，以及醫療基因加速的市場需求穩定；ADI代理線則得力於自動化測試與5G應用市場需求熱絡，終端客戶訂單、排單需求回溫，整體表現維持上月水平；Qorvo、United-SIC、Mini-Circuits等代理線亦因市場需求提升，推動訂單量增長，出貨量高於上月。

安馳進一步表示，全球追求AI及人力成本膨脹等因素，推升各產業對AI應用的需求，亦帶動5G相關應用的發展熱潮，AI、高速傳播、低軌衛星、車用等5G應用的需求增加，帶動ADI、AMD 與Qorvo等代理線整合方案出貨量增加，並推升 United SiC、Mini-Circuits等新代理線的整合方案數量成長。

United SiC高壓元件在資料中心電源供應器的市場需求增加，Mini-Circuits則有5G及衛星通訊相關的設計案量成長。另外，半導體相關應用面庫存逐漸回到健康水位，自動化測試、IC設計驗證開發平台市場需求逐步回溫，亦帶動公司訂單需求提升。

安馳表示，公司各代理線的庫存水位持續降低，工控、半導體測試與設備等相關應用的訂單可望逐漸回升；在5G相關應用的快速發展下，高速通訊、車用、儲能、智慧醫療等新興產業市場熱絡，訂單需求有望持續增長；公司將持續拓展新應用市場及新代理產品線，優化產品組合，提高整合方案的整合度與技術含量，積極提升高階整合方案出貨量，維持公司營運成長動能。

5G 半導體 貨量

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