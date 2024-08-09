益張財報／上半年獲利年增逾八成 EPS 4.01元創同期新高

全球商用置物設備廠益張（8342）公布上半年合併財報，合併營收8.0億元，年增23.6%，合併毛利率25.9%，較去年同期20.8%增加5.1個百分點，稅後純益1.34億元、年增87.6%，每股稅後純益4.01元，毛利率及每股盈餘均創同期新高。

益張第2季合併營收4.18億元、年增24.7%，合併毛利率26.2%，較去年同期22.2%提升4個百分點，稅後純益6,892萬元、年增40.1%，單季每股稅後純益2.06元。

益張表示，目前已成功推出第三代電控移動式倉儲系統，該倉儲系統具備多項特性，包括以電力驅動的省力化設計，配備高性能硬體設備-倉庫籠，並結合物聯網技術，能提升庫存管理的即時性和安全性，實現精準的庫存監控和管理，有效降低人工成本，提升運營效率。

第三代電控移動式倉儲系統去年在物流展首次亮相，便迅速獲得市場關注，立即接獲訂單，並於今年第1季完成交貨。益張持續投入產品研發創新，相信能為公司提供顯著的價值和競爭優勢。

另一方面，益張去年在日本參展，開發到商店展示設備相關客戶，該客戶對公司產品品質給予高度評價，促成了雙方在新型商店展示設備上的合作。目前，此一新客戶已經開始陸續下單，預估未來的業務將持續增長。

益張表示，後將繼續深化與日本市場的合作，致力於提供更加貼合當地需求的產品和服務，並積極探索其他潛力市場。

展望下半年，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，但客戶端的庫存已趨向健康水位。在既有客戶訂單穩健成長的基礎下，益張將繼續致力於技術創新、製程改善，以及投入自動化與智能化生產設備，保持產品的領先地位，滿足市場需求，維持公司營運成長動能。