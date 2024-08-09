亞光法說會／看好下半年成長動能 數位相機、車載及 CIS 表現最佳

亞光（3019）9日召開法說會，公布今年第2季營收56.14億元，季增 31%，年增26%，營業淨利3.76億元，季增2.57倍、年增45%；歸屬本公司業主淨利4.46億元，季增3.02倍，年50%，為七季來最佳，業外收益包括利息收入1.1億元、匯兌收益4,600萬元、及NRE收入，每股純益1.59元。

累計今年上半年歸屬本公司業主淨利5.57億元，年增76%，已達去年獲利72%，每股純益1.99元。亞光7月營收22.25億元，月增5.4%，為近年新高，年增43.6%，累計今年前七月營收121.27億元，年增23%。

展望下半年，亞光看好，隨市場庫存逐步去化，公司持續運用多元化的光學設計與製造能力，積極發揮多元產品效益，開創營運成長動能；此外，亞光挾核心光學優勢，積極布局開發各種高階手機鏡頭升級技術，包括多片稜鏡黏合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭，掌握市場發展先機，充分展現公司競爭優勢。

同時，持續聚焦三大發展契機，包括與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，擴大菲律賓廠生產規模；並且領先跨足Metalens領域，採直接奈米壓印 （NIL）高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，應用將涵蓋手機的臉面辨識以及AR的WAVE GUIDE，將奠定公司未來長期發展重要基石及成長動能。