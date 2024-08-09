廣達財報／第2季獲利151億元、季增25%創新高 上半年每股大賺7.06元
代工大廠廣達（2382）9日公告第2季財報，稅後純益151.28億元，季增25.4%，年增49.4%，創新高，每股純益3.92元，上半年稅後純益271.96億元，年增超過六成，每股大賺7.06元。
廣達第2季合併營收3,099.54億元，季增19.7%，年增26.5%，毛利率8.58%，季增0.1個百分點， 年增0.06個百分點，營益率4.91%，季增0.39個百分點，年增0.3個百分點，淨利率4.88%，季增0.22個百分點，年增0.75個百分點；稅後純益151.28億元，季增25.4%，年增49.4%，每股純益3.92元。
廣達上半年合併營收5,688.94億元，年增11.3%，毛利率8.5%，年增1個百分點，營益率4.7%，年增1個百分點，淨利率4.8%，年增1.6個百分點；稅後純益271.96億元，年增63.8%，每股純益7.06元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言