面板雙虎7月營收出爐 友達年增16%、群創年月雙減
面板雙虎友達（2409）、群創（3481）9日公告今年7月營收，友達今年7月營收248.63億元，月減1.42%，年增16.95%；群創2024年7月自結合併營收為176.53億元，較上月減少5.8%，較去年同期減少4.7%。
友達今年7月營收248.63億元，月減1.42%，年增16.95%；友達累計今年前七月營收為1586.68億元，年增16.87%。
群創2024年7月自結合併營收為176.53億元，較上月減少5.8%，較去年同期減少4.7%。群創累計今年前七月營收1250.06億元，年增4.87%。
群創2024年7月大尺寸合併出貨量共計904萬片，較上月減少6.0%；中小尺寸合併出貨量共計1,597萬片，較上月減少22.5%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言