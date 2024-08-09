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面板雙虎7月營收出爐 友達年增16%、群創年月雙減

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

面板雙虎友達（2409）、群創（3481）9日公告今年7月營收，友達今年7月營收248.63億元，月減1.42%，年增16.95%；群創2024年7月自結合併營收為176.53億元，較上月減少5.8%，較去年同期減少4.7%。

友達今年7月營收248.63億元，月減1.42%，年增16.95%；友達累計今年前七月營收為1586.68億元，年增16.87%。

群創2024年7月自結合併營收為176.53億元，較上月減少5.8%，較去年同期減少4.7%。群創累計今年前七月營收1250.06億元，年增4.87%。

群創2024年7月大尺寸合併出貨量共計904萬片，較上月減少6.0%；中小尺寸合併出貨量共計1,597萬片，較上月減少22.5%。

營收 群創

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