快訊

代理教師職前年資不採計 憲法法庭判教育部辦法、新北市規定違憲

奧運羽球／進管制區接機王齊麟被酸 十元：他想第一個看到我

奧運拳擊／林郁婷金牌戰波蘭對手轉發哏圖 網見翻譯冒火氣：很不妙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣達營收／7月1,242億元、年月雙增 衝近23月新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）9日公布7月合併營收1242.63億元，月增11.6%、年增43%，呈年月雙增態勢，單月營收表現不僅連續3個月維持向上成長，也代表廣達已正式坐穩千億大關的規模，而合併累積前7個月營收達6931.57億元，年增15.9%，也衝上全年最高點，展望未來，預估在AI伺服器的持續出貨之下，其整體成長的腳步也將會越發加速。

據悉，廣達近年積極衝刺AI領域，旗下搭載輝達H100系列的高階AI伺服器機櫃，也傳將自今年8、9月開始出貨，隨著出貨逐步放量，董事長林百里也持續看好未來2年AI人工智慧市場將迎來百花齊放的盛況，面對外界對前景的擔憂，他近日也再次掛保證重申，「我相信這個熱潮，會繼續往後再延燒一段時間！」並直言「因為這個浪潮也是人類文明的的一個重要階段。」

事實上，近年市場掀起的「AI巨浪」，讓代工大廠廣達的股價狂飆，連連刷新近23年以來的最高紀錄，而這也讓創始人林百里的身價直衝天際，一舉坐上首富寶座。而廣達目前除手握輝達（Nvide）最強AI晶片GB200約30%的訂單份額，並拿下三大美系雲端服務供應商（CSP）的代工大單，其中又以Google的進度最快，外傳最快在8月就有機會進入測試端。

展望市場發展，廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令日前也透露，「下半年」將會迎來相當旺盛的情況，今年很大部分成長的部分都聚焦在AI伺服器；而董事長林百里則也看好，廣達在2024年將能乘AI的大風、破除萬難繼續向前，繼續坐上龍頭寶座。

AI 廣達

延伸閱讀

電子五哥中唯一未啟動接班 林百里「沒賺錢企圖心」揭廣達3年計畫

廣達乘AI巨浪！傳H100 AI機櫃最快8月出貨

「最難訂私廚」喜相逢麵館遭檢舉 北市衛生局稽查抓缺失

鴻海（2317）漲起來…讓郭台銘重返台灣首富？ 資深股東：林百里今年股息加回去還是輸

相關新聞

台積電收最高934元收復季線 7月營收月增逾二成

台股9日一改昨日頹勢，終場上漲598.9點，收21,469點，漲幅2.87%，台積電（2330）開高走高，收在最高934...

金寶押寶伺服器有成！外資回頭自賣轉買、股價亮燈漲停

老牌電子大廠金寶（2312）近年成功切入伺服器供應鏈，大幅提升未來營運表現，也帶動股價持續上攻，而9日以22.85元開高...

緯穎發威 上半年賺近百億

緯創集團旗下伺服器代工大廠緯穎昨（8）日公告第2季財報，單季毛利率持續站穩一成大關，稅後純益46.94億元，為單季次高，...

宏碁上半年EPS 0.87元 本業績優

品牌大廠宏碁昨（8）日公布第2季財報，受惠PC本業大幅成長，單季本業獲利季增87.9%，稅後純益14.04億元，季增17...

緯創動能強 大摩按讚

緯創昨（8）日公告7月合併營收861.9億元，雖然月減2.9%，仍是歷年最旺的7月，年增27.3%，公司預告本季AI伺服...

國巨7月營收攻頂 連五月站穩百億大關

被動元件大廠國巨昨（8）日公布7月合併營收為110.05億元，連續五個月站穩百億元大關，並且改寫單月營收歷史新猷，月增1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。