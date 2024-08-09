金寶押寶伺服器有成！外資回頭自賣轉買、股價亮燈漲停

老牌電子大廠金寶（2312）近年成功切入伺服器供應鏈，大幅提升未來營運表現，也帶動股價持續上攻，而9日以22.85元開高走高、盤中衝上24.05元亮燈漲停，單日上漲2.15元、漲幅達9.81%，一路鎖死至收盤，近日金寶走勢持續成長，連同外資也同步自賣轉買，昨日更是一舉買超達4545張，吸引市場投資人關注。

金寶為國內首屈一指的消費性電子代工大廠，隸屬於金仁寶集團，主要從事消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品的製造、加工、買賣等，成立至今已邁過半個世紀，而公司旗下子公司凱碩（8059）近期營收表現也相當亮眼，並在網通市場打出自己的一片天，其7月營收更是高達0.46億元，月增35%、年增121.4%，創下近15個月以來的新高紀錄。

金寶日前才傳出接獲全球軟體巨擘微軟（Microsoft）訂單的消息，而總經理陳威昌日前現身直言，單一客戶自己不太方便回答，但「世界級客戶」，絕對都是公司長期以來，要積極爭取的對象，也間接讓傳聞更加真實，而目前台股中與微軟Azure雲端供應鏈關係的有緯創（3231）、廣達（2382）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）等大廠，隨著金寶加入戰局，也讓市場更加期待。

據悉，目前國內外市場都積極搶攻雲端業務，而台廠中代理微軟Azure雲端服務的資訊服務廠商，則有宏碁資訊、精誠（6214）、邁達特及伊雲谷等企業大廠；對此，老牌電子廠金寶近年持續多角化經營，並以提供領先的電子專業製造服務（EMS）及原廠委託設計代工（ODM），以創造符合全球標準的環保產線聞名，此次加入也備受外界關注。

金寶成功切入伺服器供應鏈，提升未來營運表現，目前訂單能見度為12~14個月，公司看好下半年營收表現。對此，金寶也擠進外資矚目的前十大個股榜單，顯示其在外資投資者中具有吸引力。而市場給予金寶的投資評等維持「買進」，而目標價為25元，外界也預估2024年稅後EPS為0.81元，至於投資建議方面，則建議在本益比26~31倍的區間來進行操作。近五日三大法人合計買賣超高達7548.123 張，其中，外資買賣超達10483張。