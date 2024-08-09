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台積電收最高934元收復季線 7月營收月增逾二成

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台積電（2330）今開高走高，收在最高934元。路透
台積電（2330）今開高走高，收在最高934元。路透

台股9日一改昨日頹勢，終場上漲598.9點，收21,469點，漲幅2.87%，台積電（2330）開高走高，收在最高934元，漲幅4.24%，市值重回24兆元，收復季線大關，挑戰回補8/2的向下跳空缺口。

台股今開盤直接站上半年線，一度大漲至21,613.76點，尾盤漲勢縮小，終場收在21,469點，其中台積電就貢獻大盤指數超過300點。

台積電以927元開高，雖一度下滑至922元，但收在934元，漲幅逾4%。台積電公布7月營收，合併營收為2,569 .53億元，較上月增加了23.6%，較去年同期增加了44.7%；累計前七月合併營收約為1.52兆元，較去年同期增加30.5%。

人工智慧（AI）類股近來遭逢沉重賣壓，但摩根士丹利（大摩）仍以台積電為其首選股，投資評級是「加碼」（overweight），認為該公司在「長期半導體景氣下行循環，具備品質與防禦本質」。

大摩分析師Charlie Chan在最新的報告中指出，藉由漲價，台積電2025年可望實現大於55%的毛利率，並且在2028年到2030年之間，在其海外晶圓廠的生產達到經濟規模後，將毛利率逐漸提升到接近60%的毛利率水準。

彭博彙整數據顯示，台積電、三星電子及SK海力士明年獲利預料將成長26%-55%，遠高於MSCI亞太指數成分企業平均的12%。

台積電 毛利率

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