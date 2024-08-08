國巨7月營收攻頂 連五月站穩百億大關

被動元件大廠國巨昨（8）日公布7月合併營收為110.05億元，連續五個月站穩百億元大關，並且改寫單月營收歷史新猷，月增10%，年增23.8%；前七月合併營收709.28億元，較去年同期增加14.8%，公司對後市展望樂觀。

國巨表示，7月合併營收攻頂，主要受惠AI相關應用需求強勁、歐美日等主要市場拉貨動能回升，以及大中華廠區工作天數回復正常等三利多加持。

國巨營收

國巨指出，即便全球通膨或升降息及國際局勢等大環境不確定性因素仍在，惟客戶端庫存已趨向健康水位，該公司將密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用營運動能及後市展望。

國巨日前在法說會上指出，AI和通訊相關應用正向，庫存調整維持健康水位，市場價格穩健，加上本季產能利用率回溫，估本季營收、毛利率和營利率都將季增低個位數百分比。

展望本季產能利用率，國巨推估，標準品將從第2季的50%左右成長至65%，特殊品則由70%左右增加至75%。

從主要應用來看，國巨研判，筆電、手機等消費性電子，以及固態硬碟（SSD）、伺服器等都很不錯，車用雖然有一些專案遞延，但整體需求依舊不弱；下半年工業應用估與上半年持平，估計明年開始回溫。

至於庫存狀況，國巨強調，集團透過產能利用率的保守策略，以維持庫存健康水位，現階段庫存天數維持在128 天，為過去五、六季低點，將持續維持產出與庫存平衡，目前看來，未來幾季庫存應該不會有太明顯變化。

外資認為，被動元件產業逐步回到健康庫存水準，伴隨積層陶瓷電容（MLCC）等被動元件產品價格更穩定，顯示具備更好的需求前景及獲利上升趨勢，看好國巨過去三到五年對新產品的投資，擁有多元產品結構，讓該集團在產業下行周期能保持穩定營收與獲利，評估國巨可望有更好的營收成長前景。

國巨昨日股價收在701元，下跌1元，跌幅0.14%。籌碼面方面，外資買超54張；國內投信力挺，已連續買超八天，累計買超665張。