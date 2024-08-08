緯創動能強 大摩按讚

緯創（3231）昨（8）日公告7月合併營收861.9億元，雖然月減2.9%，仍是歷年最旺的7月，年增27.3%，公司預告本季AI伺服器出貨動能強勁，持續搶食AI商機大餅。外資摩根士丹利（大摩）最新報告指出，緯創目前估值「極度便宜」，是可持有的「防禦性質AI股」。

緯創7月營收較6月略微回檔，主因6月有季底拉貨效應墊高基期。累計前七月合併營收5,653.49億元，創同期新高，年增16.26%。緯創昨天股價跌2.7元、收94.8元。

大摩在6日報告中表示，在近來市場波動的行情中，緯創是一檔可持有的防禦性質AI股，由於擁有這種具吸引力的風險報酬，「緯創依然是我們青睞的AI伺服器業者之一」。

大摩認為，輝達（NVIDIA）Hopper平台晶片近期需求攀升，是緯創的利多。緯創是Hopper主要繪圖處理器（GPU）基板（UBB）供應商，Hopper需求升溫，將有利緯創。

大摩預期，Hopper產品需求第3季將成長15%至20%，第4季成長30%至35%，推估緯創相關產量會從2025年第1季開始拉升，並看好隨著緯創減少消費性電子產品占比，轉向工業、商業用產品線，利潤將繼續改善。

大摩給緯創目標價為168元，以大摩對緯創2025年的每股純益預估來看，當前股價本益比僅九倍。大摩認為，這與投資人願意為「下游AI個股」埋單的15至20倍本益比相較之下，「是低估了」。

就營運實績來看，緯創7月筆電出貨量160萬台，月減11.11%；桌機出貨量80萬台，持平6月；筆電與桌機出貨均較去年同期成長6.66%；顯示器出貨量80萬台，月減11.11%，與去年同期持平。由於6月有季底拉貨效應，墊高基期，7月回歸正常出貨狀態。