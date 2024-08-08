宏碁上半年EPS 0.87元 本業績優

品牌大廠宏碁（2353）昨（8）日公布第2季財報，受惠PC本業大幅成長，單季本業獲利季增87.9%，稅後純益14.04億元，季增17%，每股純益0.47元。上半年稅後純益26.06億元，年增37%，每股純益0.87元。

針對下半年市況，宏碁董事長陳俊聖先前指出，目前能見度達第3季，「看得滿清楚的」。以季節性來說，下半年應該會比上半年好一些，今年上半年情況也不算差，因為相對去年上半年少了庫存干擾。

宏碁第2季毛利率10.7%，季增0.2個百分點，與去年同期持平；營業淨利14.68億元，季增87.9%，年增40.3%；營益率2.2%，季增0.9個百分點，年增0.4個百分點，稅後純益14.04億元，季增17%，年增1%，每股純益0.47元。

宏碁第2季最大市場仍為泛太平洋亞洲與日本、比重達49.1%，其後依序為美洲、歐洲中東及非洲。