快訊

奧運籃球／美國險翻船！柯瑞飆36分、詹皇大三元 末節上演瘋狂大逆轉

緯穎發威 上半年賺近百億

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
緯穎董事長洪麗寗。 聯合報系資料照
緯穎董事長洪麗寗。 聯合報系資料照

緯創集團旗下伺服器代工大廠緯穎（6669）昨（8）日公告第2季財報，單季毛利率持續站穩一成大關，稅後純益46.94億元，為單季次高，也是歷來最旺的第2季，每股純益26.85元；上半年獲利94.01億元，為同期最佳，每股大賺53.77元。

緯穎上半年除營收、獲利均繳出歷年同期最佳成績，毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，均創同期新高。緯穎昨日並公告7月合併營收311.21億元，為歷來最旺的7月，月增1.18%，年增76.23%；前七月合併營收1,782.31億元，年增逾兩成。

緯穎EPS
緯穎EPS

看好雲端產業與AI伺服器長期需求成長，緯穎持續投資深化資料中心技術與產品開發。因應業務需求，緯穎董事會昨日通過增資美國子公司Wiwynn International Corporation（WYUS）5億美元（約新台幣164.18億元），以充實自有營運資金，優化財務結構。

法人認為，由於AI伺服器需求強勁，輝達（NVIDIA）AI晶片要價不斐，緯穎因應出貨所需，再度現增美國子公司，以備妥購料資金。緯穎昨天股價跌45元、收1,905元。

根據緯穎揭露的財務數據，第2季合併營收774.81億元，季增11.28%，年增37.6%；毛利率10.8%，季減0.27個百分點，年增2個百分點；營益率8%，季減0.41個百分點，年增1.8個百分點；淨利率6.1%，季減0.66個百分點，年增1.5個百分點；稅後純益46.94億元，年增89.76%，每股純益26.85元。

累計上半年合併營收1,471.09億元，年增12.7%；毛利率10.9%，年增2.4個百分點；營益率8.2%，年增2.09個百分點；淨利率6.4%，年增1.9個百分點；稅後純益94.01億元，年增58.96%，每股純益53.77元。

緯穎上半年通用伺服器需求優於預期，下半年出貨動能可望延續，甚至持續升溫，AI伺服器專案也按進度推進，下半年展望樂觀。緯穎的輝達Blackwell家族系列產品第4季可望陸續出貨，明年可望完整貢獻營收。

緯穎去年第4季、今年第1季受惠新產品NRE（一次性工程費用）收入占比提升，毛利率均衝破11%，第2季持續站穩10%高檔水準。緯穎認為，隨著新品持續推進，NRE帶來的貢獻將是持續性的，並非曇花一現。

營收 緯穎

延伸閱讀

預判股市「提前撿鑽石？」4字鐵則曝！網點名王者是他

AI股全面大反攻！緯創、緯穎領軍衝漲停 鼎天近乎填息

英特爾財報、展望不如預期 但市場看好緯穎等持續受惠

緯穎董座洪麗寗二次入選企業領袖100強！並肩嚴陳莉蓮

相關新聞

國巨7月營收攻頂 連五月站穩百億大關

被動元件大廠國巨昨（8）日公布7月合併營收為110.05億元，連續五個月站穩百億元大關，並且改寫單月營收歷史新猷，月增1...

緯穎發威 上半年賺近百億

緯創集團旗下伺服器代工大廠緯穎昨（8）日公告第2季財報，單季毛利率持續站穩一成大關，稅後純益46.94億元，為單季次高，...

宏碁上半年EPS 0.87元 本業績優

品牌大廠宏碁昨（8）日公布第2季財報，受惠PC本業大幅成長，單季本業獲利季增87.9%，稅後純益14.04億元，季增17...

緯創動能強 大摩按讚

緯創昨（8）日公告7月合併營收861.9億元，雖然月減2.9%，仍是歷年最旺的7月，年增27.3%，公司預告本季AI伺服...

可成上半年每股賺11.77元 需求回溫

機殼廠可成（2474）昨（8）日公布第2季稅後純益34.35億元，季減24.9%，年減23.4%，每股純益5.05元；上...

台光電、台燿 高盛喊買

高盛證券在最新出具的「台灣銅箔基板（CCL）產業」報告中指出，由於輝達Blackwell延遲出貨問題，牽動人工智慧（AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。