緯穎發威 上半年賺近百億

緯創集團旗下伺服器代工大廠緯穎（6669）昨（8）日公告第2季財報，單季毛利率持續站穩一成大關，稅後純益46.94億元，為單季次高，也是歷來最旺的第2季，每股純益26.85元；上半年獲利94.01億元，為同期最佳，每股大賺53.77元。

緯穎上半年除營收、獲利均繳出歷年同期最佳成績，毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，均創同期新高。緯穎昨日並公告7月合併營收311.21億元，為歷來最旺的7月，月增1.18%，年增76.23%；前七月合併營收1,782.31億元，年增逾兩成。

緯穎EPS

看好雲端產業與AI伺服器長期需求成長，緯穎持續投資深化資料中心技術與產品開發。因應業務需求，緯穎董事會昨日通過增資美國子公司Wiwynn International Corporation（WYUS）5億美元（約新台幣164.18億元），以充實自有營運資金，優化財務結構。

法人認為，由於AI伺服器需求強勁，輝達（NVIDIA）AI晶片要價不斐，緯穎因應出貨所需，再度現增美國子公司，以備妥購料資金。緯穎昨天股價跌45元、收1,905元。

根據緯穎揭露的財務數據，第2季合併營收774.81億元，季增11.28%，年增37.6%；毛利率10.8%，季減0.27個百分點，年增2個百分點；營益率8%，季減0.41個百分點，年增1.8個百分點；淨利率6.1%，季減0.66個百分點，年增1.5個百分點；稅後純益46.94億元，年增89.76%，每股純益26.85元。

累計上半年合併營收1,471.09億元，年增12.7%；毛利率10.9%，年增2.4個百分點；營益率8.2%，年增2.09個百分點；淨利率6.4%，年增1.9個百分點；稅後純益94.01億元，年增58.96%，每股純益53.77元。

緯穎上半年通用伺服器需求優於預期，下半年出貨動能可望延續，甚至持續升溫，AI伺服器專案也按進度推進，下半年展望樂觀。緯穎的輝達Blackwell家族系列產品第4季可望陸續出貨，明年可望完整貢獻營收。

緯穎去年第4季、今年第1季受惠新產品NRE（一次性工程費用）收入占比提升，毛利率均衝破11%，第2季持續站穩10%高檔水準。緯穎認為，隨著新品持續推進，NRE帶來的貢獻將是持續性的，並非曇花一現。