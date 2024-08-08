辛耘第2季獲利新高每股2.82元 聖暉登峰每股6.58元
辛耘第2季稅後淨利新台幣2.26億元，創歷史新高，每股純益2.82元。聖暉第2季歸屬母公司淨利8.17億元，同創新高，每股純益6.58元。
辛耘第2季在半導體設備出貨暢旺下，單季營收達23.72億元，季增5.7%；第2季毛利率27.89%，較第1季上揚0.73個百分點，稅後淨利2.26億元，季增8%，每股純益2.82元。
辛耘上半年累計營收46.17億元，年增42.9%；毛利率27.59%，較去年同期下滑2.44個百分點，稅後淨利4.36億元，年增45.4%，每股純益5.43元。
無塵室廠聖暉第2季在東南亞市場業績高度成長帶動下，單季營收達76.6億元，季增近4成；第2季毛利率23.36%，較第1季揚升2.59個百分點，歸屬母公司淨利8.17億元，季增逾9成，每股純益6.58元。
聖暉上半年累計營收131.36億元，年增9.7%；毛利率22%，歸屬母公司淨利12.45億元，年增26%，每股純益10.03元。
聖暉表示，目前在手訂單維持高水位，其中，台灣市場新接專案將於下半年陸續動工，可望進一步推升台灣市場營運表現。此外，多區域、產業、工種業務布局策略，將挹注中長期營運動能。
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