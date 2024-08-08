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伸興財報／上半年獲利倍增 每股純益達3.48元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

全球家用縫紉機製造龍頭伸興工業（1558）公布上半年合併財報，合併營收38.67億元、年增8.5%，營業利益4.12億元，稅後純益達2.32億元、年增122.2%，每股稅後純益3.48元，法人估，下半年營運可望優於上半年。

伸興第2季合併營收20.63億元、年增8.2%，營業利益2.45億元，稅後純益1.37億元、年增46.2%，每股稅後純益2.06元。

伸興在營收規模逐步放大的同時，為優化集團營運管理、提高生產效率及提升設備稼動率，董事會也通過辦理越南2家子公司合併案。

伸興期待透過資源的整合，積極優化生產製程效率、彈性調整產能最適配置，並嚴控成本費用及資本支出，也藉由整併提升技術能量，開發高技術門檻與高毛利率的新機種。

展望下半年，伸興對於下半年整體營運優於上半年，深具期待。伸興今日同步公布7月合併營收8.1億元，月增8.6%、年增25.0%，累計前七月合營收達46.77億元、年增11.0%。

伸興表示，下半年首月與前七月皆開出年增率正成長，加上子公司宇隆（2233）營運表現的添翼，可望為下半年營運重回過往水準表現，吃下強心丸。

伸興強調，公司除了持續密切掌握主要客戶去化庫存的腳步，與客戶積極開發新產品外，也憑藉豐富經驗知識庫與競爭力，有望隨著新產品、新市場逐步開花結果，為公司未來營運帶來良好挹注。

伸興 營收

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