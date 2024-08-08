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PCB揭開旺季序幕 華通、臻鼎-KY業績報喜

中央社／ 台北8日電

PCB產業7月開始進入傳統旺季，華通表示，衛星通訊需求強勁，美系客戶產品量產，7月營收月增逾2成，看好第3季進一步成長。臻鼎-KY受惠客戶新品備貨需求走揚，創最旺7月營收。

華通第2季營收新台幣168.8億元，年增21.8%，稅後純益11.5億元，年增91.8%，每股純益0.97元，累計上半年每股純益1.8元，為近20年來同期次高。

華通表示，整體業務狀況呈現逐季成長，主要是靠衛星通訊產品需求強勁，美系客戶一系列新款平板電腦的發表以及美系智慧型手機模組用板陸續開始量產，帶動7月營收67.27億元，月增26.27%，年增11.48%，開啟旺季的序幕。

法人預估，華通下半年在衛星產品方面，除原有客戶需求強勁，將有第2個客戶準備進入衛星發射階段，加上華通為蘋果公司主要供應商，今年在軟板、軟硬複合板的訂單有新斬獲的狀況下，第3季營收可較第2季明顯成長。

臻鼎-KY 7月合併營收134.58億元，年增30.6%，月增25.6%，創下歷年同期新高；累計前7月營收783.8億元，年增19.9%，創歷年同期次高。

臻鼎-KY表示，7月開始進入傳統旺季，客戶新品備貨需求走揚，4大產品應用，包含行動通訊、電腦消費、車載/伺服器/基地台與IC載板，年增與月增皆同步達雙位數。

臻鼎-KY指出，車載/伺服器/基地台與IC載板營收續創單月歷史新高，產品應用皆有訂單斬獲。

營收 臻鼎 華通

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