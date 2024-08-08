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台光電、台燿 高盛喊買

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
高盛看好台光電、台燿。 路透
高盛看好台光電、台燿。 路透

高盛證券在最新出具的「台灣銅箔基板（CCL）產業」報告中指出，由於輝達Blackwell延遲出貨問題，牽動人工智慧（AI伺服器出貨分配與變化，加上產品定價調整，因而上調2024-2026年全球AI伺服器CCL市場規模。台廠供應鏈將受惠，重申「買進」台光電（2383）、台燿。

高盛將2024-2026年全球AI伺服器CCL市場上調至5.24億、13.62億、18.2億美元，調幅各為5%、15.8%、25.9%。由於輝達B系列AI伺服器出貨可能遞延，使H系列產品將占今年總CCL市場規模達80%以上，遠高於原先預估的45%。此外，ASIC CCL供應商將接獲更多來自於美國超大規模雲端業者的訂單，下半年成長動能轉強。

高盛證券看台灣銅箔基板(CCL)業
高盛證券看台灣銅箔基板(CCL)業

整體來看，高盛認為，台系供應鏈今年市占有望提高。在全球市占方面，高盛將台光電今年在AI伺服器CCL市占率從64%上調到70%，預期2025年市占率約47%，2026年市占率約53%。由於台光電在DGX-B及GB系列的市占仍低，因此會影響明年上半年的整體市占率。

台光電今年下半年在H系列及ASIC AI伺服器的產品組合改善，而且，依據高盛供應鏈調查，台光電有望取得新的ASIC AI伺服器訂單，在未來數季甚至數年，台光電在ASIC的市占率可望再提升。

至於台燿，高盛也將今年在AI伺服器CCL預估市占率從11%調高到13%，原因是下半年的ASIC AI伺服器出貨優於預期。不過，高盛對於台燿2025年及2026年的預估市占率大致維持不變。

高盛對兩家公司今年預估獲利都調高1%，以反映來自於AI伺服器的貢獻增加，對台光電的目標價維持在688元，對台燿也重申295元的目標價，都維持「買進」評等。

AI 伺服器 台光電

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