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可成上半年每股賺11.77元 需求回溫

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

機殼廠可成（2474）昨（8）日公布第2季稅後純益34.35億元，季減24.9%，年減23.4%，每股純益5.05元；上半年稅後純益80.1億元，年增49%，每股純益11.77元。

根據可成揭露的第2季營運數據，單季毛利率34%，為六季來最佳；營業淨利9.53億元，較首季大增2.3倍，年減30.3%。

受惠終端客戶需求回溫，可成7月營收19.92億元，月增27.2%、年增14.7%，為13個月來新高；前七月營收103.23億元，年減15.2%。

可成看好，下半年進入電子業傳統旺季，出貨動能可望逐步回溫，營收展望趨勢持續向上。此外，Windows升級與AI PC熱潮有助提振終端需求，產業前景維持審慎樂觀。

展望未來，可成董事長洪水樹日前指出，AI已成為當前科技業顯學，並催動PC產業迎來新一波成長，預估下半年將帶動市場需求回升，估計明、後年AI PC商機才有機會進一步全面爆發。

可成昨天股價收219元，下滑3元，外資連五賣，投信法人連六日買超。

可成 營收

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