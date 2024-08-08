高鋒財報／上半年獲利年增逾二倍 每股純益0.73元

工具機大廠高鋒（4510）8日公布上半年合併財報，合併營收8.54億元、年減7.0%，稅前淨利0.93億元，稅後純益0.79億元、年增達212.0%，每股稅後純益0.73元。高鋒力拚今年營收至少與去年持平，獲利則優於去年。

高鋒今天公告處分台中市神岡區仁愛段1,348.3坪廠房及土地，交易金額2.5億元，交易相對人為伍將機械工業，相關處分利益可望在今年底前認列。

高鋒第2季合併營收4.82億元，季增29.2%、年減10.4%，稅後純益0.78億元、年增151.6%，每股稅後純益0.72元，為23個季度以來高點。

高鋒今天同步公告7月自結合併營收1.76億元，月減9.9%、年減13.8%；累計前七月合併營收10.31億元、年減8.2%。目前，高鋒在手訂單2.5至3個月。

高鋒表示，第2季從5月起已看到市場有回溫跡象，第2季營運比第1季好，第3季也不會比第2季差。法人則估，全年營收約與去年持平，獲利則有機會略優於去年。

和大推動轉型，旗下百分之百轉投資、生產齒輪加工設備的聚大智能科技，預計第3季展開合併作業，今年底將正式併入高鋒工業，明年開始貢獻營收。

和大齒輪加工設備事業部門去年核准變更為聚大智能科技；聚大去年營收約1.7億餘元。而高鋒未來除了新增齒輪滾齒機、刮齒機、倒角機等齒輪加工設備，也將切入半導體加工設備及自動化產線領域，擴大營運版圖。

聚大併入高鋒，主要考量高鋒的加工中心機，主要應用在自行車、機車等加工產業，這些產業也都要用到齒輪加工設備，未來相同客戶可以互相介紹，同一代理商也可以賣更多商品，發揮一加一大於二的綜效。