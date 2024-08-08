威剛財報／第2季稅後純益7.55億元、年增182.77% EPS 2.58元

記憶體模組大廠威剛（3260）8日公布今年第2季財報，受傳統淡季需求較弱影響，雙率皆較上季微減，單季稅後純益7.55億元，季減28.78%，不過年增182.77%，每股純益2.58元，整體上半年毛利率與營業利益仍創下同期新高，稅後純益6.2元。

進一步來看，威剛2024年第2季毛利率 24.83%，季減1.6個百分點，年增9.37個百分點，營益率13.85%，季減0.36個百分點，年增11.78個百分點，稅後純益7.55億元，季減28.78%、年增182.77%，每股純益2.58元。

綜觀來說，威剛今年上半年毛利率25.66%，年增 12.22個百分點，營益率14.04%，年增12.74個百分點，稅後純益18.14億元，年增523.37%，每股純益6.2元。

看待市況，董事長陳立白直言，AI PC、AI手機市場．今年的量會比原先產業界預估的要下修些，估今年第4季會有些微的量出來，不過明年就可以期待，AI PC、AI手機放量的動能。

陳立白點出，在AI應用牽動全球記憶體產業發展，於上游供應商競相角逐 HBM（高頻寬記憶體）市場之下，不僅記憶體產能配置與資本支出大幅傾向HBM，也讓上游對DRAM價格態度更加堅定，加上AI 邊緣運算及應用軟體日趨成熟，更推動各項產品所搭載的記憶體容量倍增，加速全球記憶體位元消耗。