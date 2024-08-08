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勤誠財報／第2季每股賺3.77元 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

伺服器機殼大廠勤誠（8210）8日公告2024年第2季營運成果及7月合併營收，第2季營收為36.07億元，年增43%；營業毛利為9.13億元、毛利率25.3%；營業利益為5.83億元、營利率16.2%；歸屬母公司稅後淨利為4.53億元、歸母淨利率12.6%，每股稅後盈餘（EPS）3.77元；累計EPS達6.8元。

勤誠指出，以產品組合來看，上半年伺服器／存儲機殼產品佔整體營收比重98％，勤誠透過系統整合商與通路商出貨，其中超過60%營收之終端客戶為大型資料中心。以出貨區域來分，美國市場占47％，中國大陸市場占24％，歐洲地區占6%，其它地區占23%。

此外，勤誠7月營收為15.03億元、月增13.4%，年增111.1%；累計一到七月合併營收為新台幣78.84億元、年增61.8%。

針對第2季業績創高，勤誠指出，終端客戶AI專案需求顯著優於預期、通用型專案緩步復甦，整體出貨狀況順利，搭配公司持續優化營運及精實管理，帶動營運表現優於去年同期，且創同期歷史新高。

展望第3季及下半年，勤誠7月合併營收站上15億大關，亦創下同期歷史新高，近期AI專案的需求持續優於預期、通用型專案陸續出貨，公司密切研發適配不同CPU平台及GPU規格的產品，包含Intel、超微（AMD）、ARM、輝達（Nvidia）等，各階段專案開發順利且各類產品詢問度高，為今明年營運續添動能；惟外部經營環境仍存在許多不確定性，公司將持續密切關注終端需求及地緣關係變化等，依目前訂單能見度及產品技術對接狀況，有信心交出下半年優於上半年的營運表現。

勤誠表示，終端主要客戶近期公告今年資本支出計畫，將持續加強AI基礎建設及資料中心擴建，公司亦密切跟進最新GPU技術規格，例如H100、H200等，並全力支持相關專案的技術研發，整體業績成長可期，對全年營收及獲利成長深具信心。

勤誠 營收

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