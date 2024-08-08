冠軍營收／前7月19.73億元 年增13％

冠軍（1806）8日公吿，7月營收2.88億元，月增17％、年減2.31%；累計今年前7月營收19.73億元，年增13％。

冠軍表示，憑藉集團戮力深化MIT高品質磁磚產品開發、在地化良好服務與垂直整合通路資源等優勢，加上持續推廣大尺寸磁磚、90X180公分瓷藝中板、多規格科技節能石等產品，搭配外牆乾掛節能工法、架高節能工法兩大綠色工法，皆有助於綠建築取得節能分數，提高綠建築等級，成為永續建築最好的選擇，帶動旗下台灣地區合作簽約門市、工程通路等兩大業務客戶保持穩定拉貨動能，持續增添集團整體營運向上動能。

隨著ESG及2050年淨零建築趨勢，建商、建築師越來越重視綠色標章認證的與永續性，冠軍建材指出，已為建築業準備好配套方案，預計於8月完成造橋廠產線整改，引進義大利進口窯爐設備來降低產品碳排，經規劃改造後的部分產線預期可較原先增加約5成產能，推估180萬平方公尺的磁磚可節能約20％以上的碳排，隨著產線生產效率優化，有助於滿足客戶訂單供貨需求，同步提升冠軍於建材市場地位及競爭力。

展望今年下半年，冠軍指出，隨著近年建商大舉推案熱潮，今年將逐步邁入交屋潮，且預估交屋入帳黃金期可望延續三到五年，加上，房市小宅貼大磚變豪宅、以及民眾對於居家生活品質的重視，有助於持續創造冠軍旗下建商客戶磁磚產品良好訂單需求，且冠軍仍繼續全力擴大旗下「冠軍磁磚」、「馬可貝里磁磚」及「安心居」等品牌於台灣地區銷售業務表現，助力旗下大尺寸磁磚、大板薄磚、SPC木地板等產品銷售持續放量，創造目前訂單能見度已達今年第4季，奠定集團良好營運成長動能。