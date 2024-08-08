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瑞軒財報／上半年EPS 1.1元 本季營運升溫

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

瑞軒（2489）董事會8日通過今年第2季財報，本業受惠消費性電子市場需求增加，透過產品組合改變，運用AI技術推動高端機種生產，提升產品品質及競爭力 。業外依投資策略規劃持續出脫VIZIO股票及匯兌利益的挹注，第2單季合併營收59億，較首季成長36%；本業獲利1.58億元，亦較去年大幅成長，業外受惠於匯兌收益、租金及利息收入貢獻1.43億，單季稅前獲利3.01億，稅後獲利2.48億，每股盈餘0.33元。

瑞軒上半年累計合併營收102億元，稅前淨利10.05億元，稅後淨利8.26億元，每股盈餘1.1元。

瑞軒表示，展望第3季在大型運動賽事帶動之下，推升電視換機潮，加上電競監視器出貨量增加，消費電子業務進入旺季，在訂單增加的狀況下，第3季營運表現將續創新高。

瑞軒今天股價上漲1.45元，成交逾4.96萬張，收21.55元。

營收 瑞軒

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