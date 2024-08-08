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宏碁營收／7月年增32.3% 連續13個月年對年成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁（2353）8日公布2024年7月單月合併營收234.52億元，年增32.3%，月營收已連續十三個月年對年成長。圖／聯合報系資料照片
宏碁（2353）8日公布2024年7月單月合併營收234.52億元，年增32.3%，月營收已連續十三個月年對年成長。圖／聯合報系資料照片

PC品牌大廠宏碁（2353）8日公布2024年7月單月合併營收234.52億元，年增32.3%，月營收已連續十三個月年對年成長；累積前七月合併營收1,494.53億元，年增16.4%。其中，個人電腦及顯示器產品七月營收年增37.6%、累積前七月營收年增18.8%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占7月營收之27.0%、累積前七月營收之28.4%。公開發行子公司皆已公告7月份自結營收。

其中，孵化中的事業營運亮點包括：專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技公司7月營收年增30.1%、累積前七月營收年增96.8%。宏碁智新公司7月營收年增67.5%、累積前七月營收年增28.8%。宏碁智通公司7月營收年增42.6%、累積前七月營收年增25.3%。

宏碁 營收

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