廣達「小金雞」鼎天盤中填息！每股1.3元股利8月23日入袋

廣達（2382）旗下「小金雞」鼎天（3306）本周一（5日）進行除息交易，扣除1.3元現金股利後，以53元開出，不過受國際股市震盪影響，市場買氣低迷、也導致陷入貼息窘境，不過時隔一天就在美股的強勁拉抬之下，重新振作起來，而鼎天8日以54.1元開低震盪，盤中成功翻紅，一度攻上55.8元、上漲0.7元、漲幅達1.27%，順利填息。

廣達旗下鼎天是全球衛星定位和無線通訊技術的領導廠商，所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星定位系統(GPS)主機板，專注於為全球客戶提供先進的位置感知、汽車雷達、雲端AI視覺解決方案和ODM/OEM，而近年來公司持續積極的在發展「車用產品」領域，包括AI攝影鏡頭、先進駕駛輔助系統（ADAS）、駕駛者監控系統（DMS）等，而鼎天此次預計將配發每股1.3元現金股利。

據悉，這是鼎天近9年以來，發出的最高現金股利，而鼎天這次展現的填息速度受到大盤拖累，導致公司在除息後，足足花了4天才完成填息，相較鼎天近4年以來，單日、兩日填息的佳績而言，有所衰退、不過法人則認為，雖然鼎天填息速度放緩，但股價也衝上近年高點，事實上、鼎天已連2個交易日獲外資買超，再加上今日完成填息，都屬利多，後續走勢值得關注。

此外，鼎天也已公告第2季財報，受惠三大ODM客戶客製化產品比重大增，帶動毛利攀升，單季稅後純益7,897萬元，較首季大增5.38倍，年增63%，攀上近52季高點，每股純益1.58元，上半年每股賺1.82元。第2季毛利率36.14%，季增6.34個百分點，年增13.54個百分點。上半年毛利率33.41%，年增10.77個百分點；稅後純益9,224.5萬元，年增近八成，每股純益1.82元。

鼎天近來積極調整營運策略，逐漸退出毛利走低且市場逐漸萎縮的GPS可攜式導航裝置（PND）市場，轉向毛利較佳、銷售單價遠高於GPS模組的車載導航設備及ODM業務發展，切入環景系統、貨物偵測及駕駛偵測系統等，產品線漸趨多元。鼎天客製化產品比重大增，伴隨利基型市場耕耘有成，帶動毛利攀升，今年客製化產品營收占比可望由去年的約四成提升至五成以上，獲利將顯著升溫。