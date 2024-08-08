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瑞鼎法說會／估下半年表現將優於去年同期

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

驅動IC大廠瑞鼎（3592）於8日舉行法說會，董事長黃裕國表示，目前整體消費性市場傾向觀望態度，客戶備貨計畫較為保守，不過該公司下半年的業績應可優於去年同期。

展望第3季，瑞鼎認為，其手機應用AMOLED驅動IC持續有新機種設計導入，惟現有產品線部分拉貨已提前在第2季發生，因此第3季相關提貨動能將有所減緩；穿戴應用部分因高階的產品需求動能延續，營收保持強勁。大尺寸驅動IC方面，預期客戶會動態調整稼動率，本季相關動能估計將持平。車載工控驅動IC陸續有新案導入量產，將維持溫和成長。

不過，對於整體平均銷售單價（ASP）走勢，黃裕國不諱言，仍有下降壓力，因為有來自客戶端與同業競爭的情形，驅動IC價格有下降壓力，尤其是消費性應用方面更是如此。同時，他提到，目前能見度只到第3季，至於第4季的情況還需要觀察。

壓力 法說會 消費 營收 瑞鼎

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