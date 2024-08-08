光寶科營收／去年9月以來最佳！7月129億元 月增10%
光寶科（2301）公布7月全球營收129億元，月增10%、年增2%，為去年9月以來最佳。在光電半導體、雲端運算及高階伺服器電源營收成長帶動下，累計今年前七月營收749億元，年減10.8%。
光寶表示，光電部門7月營收占整體之19%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用出貨成長，光電半導體應用持續月增。
雲端及物聯網部門營收占整體之34%；其中，雲端運算及高階伺服器電源管理系統、網通需求持續成長帶動下，雲端及物聯網部門較去年同期成長。
資訊及消費性電子部門營收占比達47%；在產品組合持續優化之下，高階電源與鍵盤等智慧輸入裝置出貨穩定成長，帶動資訊及消費性電子部門營收年增近一成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言