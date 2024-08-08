光寶科營收／去年9月以來最佳！7月129億元 月增10%

光寶科（2301）公布7月全球營收129億元，月增10%、年增2%，為去年9月以來最佳。在光電半導體、雲端運算及高階伺服器電源營收成長帶動下，累計今年前七月營收749億元，年減10.8%。

光寶表示，光電部門7月營收占整體之19%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用出貨成長，光電半導體應用持續月增。

雲端及物聯網部門營收占整體之34%；其中，雲端運算及高階伺服器電源管理系統、網通需求持續成長帶動下，雲端及物聯網部門較去年同期成長。

資訊及消費性電子部門營收占比達47%；在產品組合持續優化之下，高階電源與鍵盤等智慧輸入裝置出貨穩定成長，帶動資訊及消費性電子部門營收年增近一成。