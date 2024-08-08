信錦財報／第2季每股賺2.32元 創近15季以來新高

軸承大廠信錦（1582）8日公告第2季財報，受惠主要產品出貨持續成長，第2季合併營業收入為25.34億，年增 17.2%、季增 18.1%。由於較佳的產品組合以及生產製程與材料成本管理優化，第2季營業毛利為7.76億，毛利率為30.6%，不僅較上一季的29.2%增加了1.4個百分比，更比去年同期的19.6%，大幅增加了11個百分比，再次刷新公司歷年的新高紀錄。

信錦第2季營業利益約為4.37億，營業利益率為17.2%，亦較去年同期的5.8%大幅成長11.4個百分比，業外在金融商品評價及匯兌利益認列的貢獻下，營業外收益為0.88億元，累計2024年第2季稅前淨利約為5.25億，稅後淨利3.32億，較去年同期成長94.7%，以加權平均股本計算，稅後每股淨利(EPS)為2.32元，優於去年同期的1.38元及第1季的1.73元，創下近15季單季新高的好成績。

信錦累計今年上半年合併營收為46.8億，年增17.2%，營業毛利14.03億，年增91.2%，合併毛利率為30%，較去年上半年的18.4%增加了11.6個百分比；累計上半年營業利益為7.34億，較去年同期大幅成長3.44倍，營業利益率為15.7%，年增11.6個百分比，稅前淨利為9.13億，年增1.97倍，稅前淨利率為19.5%，稅後淨利為5.77億，年增1.77倍，累計上半年稅後每股淨利(EPS)約為4.05元，較去年同期的1.68元倍增。

信錦企業今日也公告7月營收9.17億，月增17.9%、年增23.1%，顯示第3季營運動能穩步增加，累計今年前7月營收達55.98億，年增18.2%。根據研調機構調查指出，下半年Windows更新週期及AI PC換機潮的逐步發酵將推動出貨量，公司預期下半年產品的需求將比上半年好。展望未來，信錦企業將透過持續的創新研發來提高競爭力，積極投入開發各項應用產品，例如：各類摺疊裝置及太空衛星設備元件等，以因應市場的快速變化，並以兩岸、東南亞廠區的彈性配置，擴大業務觸角，維持長期營運穩健成長。