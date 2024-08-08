弘凱財報／上半年每股純益1.07元 積極布局海外市場
弘凱（5244）8日公告2024年上半年合併營收4億元，較去年同期成長2%，稅後淨利為7,303萬元、年增8.4%，2024年上半年每股純益1.07元。
弘凱總經理曾智宏表示，因受到中國大陸經濟放緩、消費力道減弱之影響，上半年營收表現持平，公司仍以高技術力產品維持毛利率。公司近年來專注於智慧iCLed開發，並在車用氛圍燈市場耕耘，上半年車用產品營收比重維持在四成左右。
曾智宏表示，儘管中國大陸車用市場進入盤整期，總體電動車銷售與滲透率仍持續成長，帶動智慧座艙對氛圍燈的需求，弘凱則鎖定高技術含量的智慧iCLed，其特色包括可單顆控制、多階色彩精準調控、以及模組高度集成化，並已廣泛導入智慧座艙。此外，公司亦積極布局海外市場，包括日韓、美系與歐系客戶，對車用市場下半年營運仍抱持樂觀態度。
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