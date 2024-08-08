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科妍財報／第2季獲利6,781萬創單季新高 季增31.2%、年增32.5%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

透明質酸大廠科妍（1786）8日召開董事會，通過今年第2季財報，受惠布局走向國際化、加上下游客戶回復拉貨動能，單季毛利率73%、維持在高峰，第2季稅後純益6,781萬元，季增31.2%、年增32.5%，創下歷史單季新高，每股稅後純益（EPS）達1元。

科妍在產品線趨於完整、國際布局走向成熟中，營運穩健成長，其中，第2季隨關節腔注射劑於中美 、菲律賓及歐洲等陸續取證 ，加上皮下填補劑在經過第1季的傳統淡季後，客戶恢復出貨下，是第2季營運交出亮麗成績單的主因。

展望下半年營運，由於第3季進入傳統旺季，在醫美等需求旺盛，且第2季正式取得刺激膠原蛋白增生劑（可麗媞）的台灣販售許可證，經過建立通路等階段後，可望在第4季開始正式貢獻營收下，將有助下半年、全年業績達成逐季走高的好表現。

可麗媞是國內唯一與美國FDA認證核可產品相同成分之執照，較市售其他產品具有更安全、更長效的優勢，將成為搶占醫美市場的利器。

布局 醫美

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