宏碁第2季獲利季增近17% EPS 0.47元
PC品牌大廠宏碁（2353）8日召開董事會，通過2024年第2季財報，稅後淨利14.04億元，季增16.81%、年增0.86%，單季每股純益（EPS）為0.47元。
宏碁今年第2季合併營收為671.38億元，年增15.2%；營業淨利14.68億元，季增87.9%、年增40.3%，營業淨利率2.2%；稅後淨利14.04億元，單季EPS為0.47元。
宏碁第2季非電腦及顯示器事業占營收28.1%，並貢獻營業淨利的35.2%。
宏碁2024年上半年合併營收為1,259.70億元，年增13.8%；毛利為133.74億元，年增15.1%，毛利率10.6%；營業淨利22.49億元，年增75.1%；稅後淨利26.06億元，年增36.6%，累積EPS達0.87元。
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