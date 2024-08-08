樺漢營收／7月年增27.6% 創下歷年同期新高紀錄

工業電腦大廠樺漢（6414）公布2024年7月自結合併營收達117.59億元，較去年同期的92.16億元增加25.44億元、年增率27.6％；累計2024年1至7月合併營收達811.57億元，較去年同期的666.69億元增加144.88億元、年增率21.7％，集團整體7月及累計前7月營收持續雙創歷年同期新高，並保持年增率高雙位數成長態勢。

樺漢三大事業體之7月營收表現，分別為工控設計20.7億元、年增3.8％，品牌通路47.79億元、年增54.2％，系統整合49.10億元、年增19.1％。儘管全球各產業客戶與供應鏈皆受到國際地緣政治情勢、高通貨膨脹等系統性風險影響，樺漢憑藉近年積極發揮多元多角經營策略下，持續展現高企業韌性，挹注三大事業體7月營收仍逆勢繳出年增率正成長的成績單。

展望2024年，樺漢集團仍謹慎面對大環境不確定性因子對三大事業體營運帶來的影響，並持續落實多元多角經營、個體營運規模放大、優化整體事業體結構等重要策略的執行，不僅有助降低單季獲利表現因單一事業體營運大幅衰退不如預期的短期衝擊，亦以期透過高水位之訂單能見度，期許今年獲利成績仍在景氣逆風中穩健增長、展現超越自我目標。

樺漢以目前在手訂單金額創新高來看，除了在美國市場報佳音，樺漢正式成為全球領先的數位商務解決方案提供商-NCR Voyix之全球獨家硬體供應商外，歐洲的智慧城市、工廠、交通、ESG節能減碳、軍工等五大場域應用拉升，不僅對集團ESaaS （Ennoconn Solution as a Service）平台之包括鐵路專用網絡（RDN）、IIoT+5G智慧製造解決方案、AI技術應用、ESG節能減碳應用等的設備出貨暢旺以及良好服務需求增溫，同時積極與4G/5G軟體技術公司合作，開發更具競爭力的產品與技術服務，有望持續創造樺漢整體訂單保持良好的能見度。