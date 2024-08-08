定穎法說會／泰國廠提前8月量產 看下半年優於上半年

PCB廠商定穎投控（3715）8日召開線上法說會，公司提到泰國廠已提前在8月開始量產，目前看下半年營運整體可望優於上半年，另外子公司大陸掛牌按照進度公告。

定穎投控指出，希望成為高階客戶在泰國最重要供應商，泰國廠並已取得泰國投資促進委員會（BOI）免稅申請並於8月開始量產每月開出10萬呎年底前開出50萬呎，首要目標是把產線運作接受客戶稽核，後續五成產能規畫伺服器與網通產品，希望成為AI應用重要生產基地。

另外定穎投控統計，稼動率今年第2季約90-95%，第3季約九成，產品均價有望逐季提升，汽車板訂單維持1-1.5個月，第3季客戶訂單已見溫和復甦。

回顧今年第2季，定穎投控說，以產品別占比來看，汽車板占比減少3%，網路通訊及服務器產品占比增加2%，顯示面板占比增加1%，其他產品別持平。從技術別來看，HDI的占比達31%，季提升3%，產品結構持續優化。

定穎投控說，第2季的營收為42.28億，季增加1.4%·毛利率為27.4%，增加4.8個百分點·主要原因是HDI產品占比持續提升·汽車、網通、顯示面板都有高階新產品加入量產，以及稼動率維持高檔等因素。營業費用率為14.4%季增加1.1個百分點，主要是因應泰國廠提前在第3季量產，導致營業費用(主要是人事費用)提前發生。

定穎投控說，第2季營業淨利率為13%，季增加3.6個百分點。營業外收入及支出為-2000萬元，匯兌收益約4200萬元，主因人民幣及新台幣貶值。該季淨利為3.4億元，季增加20.4%。純益率為8%，季增加1.3個百分點。每股稅後純益(EPS)為1.23元，較首季1.02元成長。