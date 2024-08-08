台股下跌425點 矽光子概念股抗跌
台股加權指數今天下跌425.18點，不過提高AI傳輸速率的矽光子概念股今天吸引買盤，股價表現相對逆勢或抗跌。其中，聯鈞開低走高強攻122元漲停板，波若威橫盤震盪收139.5元，上漲1.82%；聯亞和光聖小跌1.38%、0.91%。
因應人工智慧（AI）市場發展，聯鈞表示，資料中心產品貢獻營收已超過一半，產業鏈對AI、資料中心需求看好，將穩定產能因應市場需求，只要客戶有需求一定擴充產能。
聯鈞也看好利用矽光子技術，將資料透過光訊號經電流轉換傳輸的方式，以及在資料中心伺服器採水冷、液冷式方案中，採用共封裝光學模組（CPO）製程。
波若威指出，在800G光收發器領域，採自動化的光學元件封裝技術，布局建立整個可插拔式模組產品的上下游整合，包括配合客戶開發封裝製程技術等。
波若威對共封裝光學模組（CPO）製程的各種應用，除開發新用途的光纖陣列，也新增可插拔式光耦合器，配合客戶設計進行客製化開發。
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