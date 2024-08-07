一詮法說會／均熱片喊衝 散熱相關營收明年可望倍增

LED導線架廠一詮（2486）7日於法說會表示，下半年均熱片出貨量與營收將逐月成長，明年散熱相關營收可望倍增；下半年LED導線架預估成長約5%至10%。

法人關注均熱片產品動態，一詮半導體事業部協理劉秀興說明，上半年客戶需求相對弱，預期下半年可逐月成長，受惠伺服器及網通需求走揚，預計第4季營收將繳出雙位數成長的成績單，明年散熱片市場需求會比今年更好、出貨量也會更多。

他說，一詮持續與客戶完成認證，預計客戶量產時間點會在2025年，屆時散熱片營收將大幅成長，從客戶計畫需求來看，樂觀明年下半年將呈現倍數成長態勢。一詮上半年毛利率14.06%。

劉秀興說明，2025年晶片效能要求提升情況下，專注新材料散熱開發，認證完Metal TIM銦片認證，客戶量產2025年，帶動營收占比可望由目前17%提升至三成。

產能方面，劉秀興表示，公司持續進行擴充，新散熱熱介面材料Metal TIM目前月產能約3萬片至4萬片，第4季可提升至一個月8萬片，明年進一步增至12萬片。

一詮上半年營收25.11億元，年增8.4%；稅後純益淨利2,981萬元，年減69.1%，每股純益0.1元。以產品別來看， 架線架（LED／SMD）占比41.78%、散熱元件17.82%、IC導線架8.87%、電視背光模組12.49%、陶瓷基板16.2%、其他2.84%。一詮表示，明年均熱片全年營收占比有機會達三成至四成。

法人提問目前LED導線架發展，一詮發言人楊柏榮表示，下半年LED導線架因趨於成熟，預估整個市場需求成長率約5%至10%。