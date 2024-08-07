永道Q2報喜 獲利創高

永道-KY（6863）董事會昨（7）日通過今年第2季財報合併營收11.7億元，季增29.8%，年增104.2%。毛利率34.56%，分別季減1.17及年增6.69個百分點。稅後純益2.26億元，季增19.3%，年增78.9%，單季每股純益3.04元。單季合併營收、稅後純益及每股純益均刷新單季新高紀錄。

展望2024年景氣，永道樂觀看待營運雙位數成長。永道在海內外地區同步擴產，2024年資本支出約6億至8億元，較2023年的1.8億元大增三倍。

永道累計今年上半年合併營收20.71億元，年增78.5%。毛利率35.07%，年增5.1個百分點。稅後純益4.15億元，年增81.8%，每股純益5.58元。營收、毛利率、稅後純益及每股純益均是同期新高。上半年獲利已超越去年前三季的3.15億元，直逼去年全年的4.48億元。

受惠零售服飾及物流倉儲需求升溫，看好客戶需求持續成長，永道展開越南、台北及大陸揚州等三地同步擴產作業。