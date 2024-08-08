華碩Q2三率三升 獲利倍增 下半年營益率挑戰5%高標

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩董事長施崇棠。 聯合報系資料照
華碩董事長施崇棠。 聯合報系資料照

PC品牌大廠華碩（2357）今年第2季集團財報優於預期，在本業出貨成長、營運持續優化及大筆專利授權金挹注下，加上業外同步成長，帶動華碩繳出毛利率、營益率、淨利率「三率三升」佳績，上季稅後純益118.04億元，季增1.16倍，每股純益（EPS）15.9元。

華碩累計今年上半年稅後純益172.51億元、年增18倍，淨利率7.03%，EPS為23.23元。

華碩法說會重點 圖／經濟日報提供
華碩法說會重點 圖／經濟日報提供

展望後市，華碩6月下旬起已陸續發表包含全平台的大量AI PC新品，加上時序進入傳統出貨旺季，因此看好第3季PC動能，預計出貨量將季增15-20%。至於零組件及伺服器業務，因第2季伺服器出貨基期較高，故本季零組件及伺服器業務估出貨季增5至10%。

全年來看，華碩先前設定今年營益率目標4-5%，但由於今年第2季營運改善進度超前，因此，華碩設定更積極目標，預計今年下半年營益率至少要往4-5%高標邁進。

華碩今年第2季集團營收1,449.07億元，季增19.07%、年增25.2%，毛利率19.34%，季增2.84個百分點、年增5.36個百分點，營益率7.93%，季增3.95個百分點、年增6.45個百分點。

華碩今年第2季業外收益41.5億元，季增70.8%、年增1.92倍。華碩解釋，除了匯兌收益外，部分轉投資公司現金股利今年從往年第3季提前至第2季發放、單季貢獻約18億元。

在本業、業外皆成長下，帶動華碩第2季稅後純益來到118.04億元、季增1.16倍、年增3.56倍。

華碩共同執行長胡書賓表示，第2季從營收貢獻來看，增長幅度最大的是伺服器業務，但從獲利角度而言，還是主要來自PC事業貢獻，至於板卡業務則表現穩定。

華碩財務長吳長榮分析，今年第2季營運大幅提升主要有三點，其一為公司出貨量提升，加上整體產品組合改善。其次，華碩持續進行營運管理優化，包含通路庫存改善，對利潤有明顯幫助。

最後，則是今年2季度有特殊大筆收入。吳長榮解釋，華碩每年都有大約10億元智慧手機專利授權金收入，但今年第2季度剛談好一筆大授權案子，因此單季就認列10億元。

伺服器 華碩

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