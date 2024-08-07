凌巨財報／第2季每股賠0.15元 上半年營收年減17%

凌巨（8105）董事會7日通過今年第2季財報，合併營收19.06億元，季減4.5%，年減18.9%，寫近15季單季新低。毛利率1.57%，分別季減4.07及年減6.95個百分點。稅後純損0.65億元，較上季及去年同期均由盈轉虧；每股稅後純損0.15元。

凌巨累計今年上半年合併營收39.01億元，年減17%。毛利率3.65%，年減3.76個百分點。稅後純益159.6萬元，較去年同期的1.2億元年大減98.7%；每股稅後純益為0元。今天股價上漲1元，成交量5,406張，收17.4元。

中小尺寸面板廠凌巨日前宣布，已在柔性OTFT技術上有大突破，並率先量產，成為新冷錢包「Ledger Stax」的供應鏈。

凌巨科技攜手Flex Enable與上海東方科脈（DKE），共同合作實現 Ledger STAX，打造出如同信用卡大小的獨特產品，搭載E Ink顯示技術，製造出螢幕可彎曲達180度的柔性OTFT背板。

凌巨表示，OTFT產品其外形尺寸可隨產品需求彈性變化，適合應用於AR／VR光學、電子防窺螢幕、車載智能調光玻璃和有機LCD等領域，此技術突破為新一代柔性顯示技術和光學模組奠定全新基礎。