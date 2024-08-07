快訊

奧運拳擊／林郁婷進金牌戰 改寫我國奧運拳擊最佳紀錄

川湖營運 旺到2026

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

川湖（2059）昨（7）日舉行法說會，發言人王俊強表示，第3季有機會較第2季成長，第4季持續向上，下半年優於上半年，明年會比今年好，2026年成長也可期。他強調，輝達（NVIDIA）帶動的AI伺服器革命是趨勢，川湖已經在為2026年與2027年相關市場布局，後市成長可期。

川湖是伺服器導軌廠，該公司日前公布第2季毛利率衝上69.63%，創單季新高；稅後純益14.56億元，為同期最佳，並改寫單季次高，每股純益15.29元。上半年稅後純益28.43億元，創同期新高，每股純益29.84元，超越去年獲利總和。王俊強強調，AI改變了產品，毛利率不會差，下半年獲利持續穩健。

法人詢問GB200或B200大量出貨時程遞延傳聞，王俊強指出，「本來就是還沒開始（出貨），原訂就是年底到明年初，差一個季度有差嗎？」

他並釋出川湖一路旺到2026年的好消息，強調不僅明年會比今年好，「2025年與2026年都成長可期」。外界傳出雲端服務供應商（CSP）的AI投資回收不如預期，他說，這個產業是對的，只要做對的事情，趨勢到了，大公司的預算就不會刪減，不論是CSP與大企業，還是要投資到最有力的地方，「我們樂觀看待，而且不會缺席，對我們影響不大。」

至於資本支出，王俊強表示，主要是用於美國廠2,600萬美元（約新台幣8億到9億元），規劃2025年初開出產能。

AI

延伸閱讀

華碩法說會／伺服器業務進度大幅超前 AI PC 喊出25%市占目標

台股大奇蹟日？站回2萬1 上市櫃漲停家數超過200家

台南青少棒隊赴美比賽參訪輝達 黃仁勳接待玩傳接球

收復五日線！ 台股上漲794點 三大法人小買7.47億元

相關新聞

華碩Q2三率三升 獲利倍增 下半年營益率挑戰5%高標

PC品牌大廠華碩今年第2季集團財報優於預期，在本業出貨成長、營運持續優化及大筆專利授權金挹注下，加上業外同步成長，帶動華...

永道Q2報喜 獲利創高

永道-KY董事會昨（7）日通過今年第2季財報合併營收11.7億元，季增29.8%，年增104.2%。毛利率34.56%，...

一詮均熱片 出貨看升

LED導線架廠一詮（2486）昨（7）日召開法說會，一詮說明，今年上半年客戶需求相對弱，預期均熱片下半年出貨營收逐月成長...

英業達 7月營收攀峰

代工大廠英業達（2356）昨（7）日公告7月合併營收555.33億元，創新高，反映伺服器與筆電業務動能同步強勁，月增9....

健策第2季每股賺6.02元 業績逐季揚

健策（3653）昨（7）日公告第2季財報與7月營收，上季每股純益6.02元，較首季每股純益5.06元、去年同期每股純益4...

金像電第2季每股賺3.13元 產能提升

金像電（2368）昨（7）日公告第2季獲利約15.18億元，創新高，季增24.4%，年增85.8%，每股純益3.13元；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。