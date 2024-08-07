川湖營運 旺到2026

川湖（2059）昨（7）日舉行法說會，發言人王俊強表示，第3季有機會較第2季成長，第4季持續向上，下半年優於上半年，明年會比今年好，2026年成長也可期。他強調，輝達（NVIDIA）帶動的AI伺服器革命是趨勢，川湖已經在為2026年與2027年相關市場布局，後市成長可期。

川湖是伺服器導軌廠，該公司日前公布第2季毛利率衝上69.63%，創單季新高；稅後純益14.56億元，為同期最佳，並改寫單季次高，每股純益15.29元。上半年稅後純益28.43億元，創同期新高，每股純益29.84元，超越去年獲利總和。王俊強強調，AI改變了產品，毛利率不會差，下半年獲利持續穩健。

法人詢問GB200或B200大量出貨時程遞延傳聞，王俊強指出，「本來就是還沒開始（出貨），原訂就是年底到明年初，差一個季度有差嗎？」

他並釋出川湖一路旺到2026年的好消息，強調不僅明年會比今年好，「2025年與2026年都成長可期」。外界傳出雲端服務供應商（CSP）的AI投資回收不如預期，他說，這個產業是對的，只要做對的事情，趨勢到了，大公司的預算就不會刪減，不論是CSP與大企業，還是要投資到最有力的地方，「我們樂觀看待，而且不會缺席，對我們影響不大。」

至於資本支出，王俊強表示，主要是用於美國廠2,600萬美元（約新台幣8億到9億元），規劃2025年初開出產能。