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玉晶光7月營收月增46% 八個月高點

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭玉晶光（3406）昨（7）日公布7月合併營收22.75億元，攀上八個月來高點，月增46.3%，年增5.9%。公司表示，隨旺季來臨，新手機產品開始出貨，後續訂單需求目前看來「還可以」，惟仍視工廠端生產及客戶實際拉貨為準。

法人點名，玉晶光為iPhone鏡頭主力供應商之一，隨iPhone 16系列新機鋪貨潮點火，玉晶光今年首度供應新機潛望式鏡頭，並於7月開始出貨，帶動營收衝高，玉晶光則不回應法人傳聞。玉晶光昨天股價衝上漲停價498元收市，上漲45元。

玉晶光前七月合併營收124.99億元元，年增53.52%。外界解讀，由於今年iPhone 16系列新機潛望式鏡頭規格由旗艦機擴及其他機種，玉晶光首度切入供應鏈，通吃三顆鏡頭訂單，為下半年營運注入強大動能，法人估計，玉晶光本季獲利至少賺一個股本起跳。惟玉晶光不評論外界預估的財務數字。

玉晶光董事長陳天慶日前信心喊話，本季為全年營運高峰，下半年爭取新機的鏡頭數比往年多，目前產能已達滿載，看好第3季營運和去年同期相當，第4季營運優於去年同期，力拚今年營運比去年好。外界以陳天慶的談話估計，玉晶光本季營收將逾88億元，改寫新高。

光學鏡頭 玉晶光

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