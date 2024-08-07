英業達 7月營收攀峰

代工大廠英業達（2356）昨（7）日公告7月合併營收555.33億元，創新高，反映伺服器與筆電業務動能同步強勁，月增9.04%，年增32.75%；前七月合併營收3,401.98億元，年增16.24%。

英業達表示，7月筆電出貨量170萬台，持平6月。展望後市，由於部分第3季筆電提前至第2季出貨，預估第3季筆電出貨量將持平上季，全年出貨量維持年增個位數百分比的預估。

英業達上半年伺服器產品受惠中國大陸客戶出貨動能強勁，加上出貨主要以組裝與測試產線（L10），單價較高，推升營收跳增。

展望下半年，英業達美系客戶出貨量放大，且產品以主機板製造（L6）為主，將成為挹注毛利率向上的一大動能。英業達預估，全年伺服器出貨量將增加超過20%。

為因應客戶強勁需求，英業達擴廠計畫如火如荼進行中，墨西哥三廠7月完工，預計第4季加入生產，未來一廠、二廠產能也會陸續搬遷至三廠，整合當地既有的系統、機櫃組裝作業，進一步擴大整體伺服器產能及生產效率，屆時墨西哥將成為英業達伺服器產能最大生產基地。

英業達受惠中國大陸雲端服務供應商（CSP）客戶需求暢旺，伺服器出貨動能強勁，第2季營收達1,541.58億元，季增18.08%，年增17.9%，為單季營收首度衝破1,500億元大關，並改寫歷史新高。英業達將於8月13日公告第2季財報。英業達昨日股價上漲1.75元或4.07%，收在44.7元。