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研華7月業績月增2%、樺漢月減7%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠研華（2395）、樺漢昨（7）日公布7月業績，研華為50.31億元，月增2.03%，年增4.28%，時隔13個月後，單月營收重回「年月雙增」軌道；樺漢為117.59億元，雖月減7.18%，仍為同期新高，年增27.6%。

研華前七月合併營收335.54億元，年減14.51%。研華預估，本季營收將季增約4%，單季業績有機會重回年成長軌跡。展望2025年及2026年，研華表示，北美、大陸等市場接單狀況已見回升，在2024年醞釀的Sector Driven變革，希望能帶來新一波成長動能。

樺漢前七月合併營收811.57億元，年增21.73%。樺漢強調，集團對今年整體營運維持年增率高成長信心不變，受惠AI、半導體、機器人、電動車等產業市場蓬勃發展，樺漢集團目前整體在手訂單金額持續創新高。

樺漢 研華

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