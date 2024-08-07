旺宏7月營收24.06億元 呈現雙增且升至10個月來高點

記憶體廠旺宏（2337）今日公告今年7月營運成果，單月營收為24.06億元，月增10.5%、年增10.3%，寫下近10個月以來高點；累計前七月合併營收146.22億元，年減少約12.5%。

旺宏稍早法說會釋出正面訊息，公司預估第3季伴隨電腦、消費性電子及通訊相關新應用帶動終端需求成長，訂單有好轉跡象，整體業績應可望較第2季好，下半年也會比上半年好。

旺宏指出，在ROM產品線因客戶主機平台已過成長高峰，上季出貨量創下2018年來新低，不過在低基期下，第3季ROM業績可望呈現倍增，較去年同期則維持年減表現，NOR Flash市場也已回溫，下半年可望維持成長軌道。

旺宏公布第2季財報中，第2季營收攀升至64.56億元，季增12%。受惠存貨跌價損失減少，以及產品組合變化，第2季毛利率30%，比第1季提升10.2個百分點，虧損收斂至2.86億元，每股虧損0.15元。累計上半年稅後虧損13.65億元，每股虧損0.74元。