金像電財報／上半年每股稅後純益5.63元 第2季獲利創新高

伺服板龍頭廠商金像電（2368）7日公告上半年累計財報數字，上半年歸屬於母公司業主淨利27.38億元，上半年累計每股稅後純益（EPS）5.63元，為歷來最佳，扣除今年首季每股稅後純益2.5元，金像電第2季單季每股稅後純益3.13元，獲利與EPS同創新高。

展望未來，金像電今日提到，對下半年審慎樂觀，目標下半年比上半年成長，今年第3季營運持續升溫，第4季營運力拚維持高檔，惟仍須觀察季底盤點因素。

據了解，金像電因台灣與大陸廠區皆滿載生產並積極擴充產能，下半年台灣廠區產能有望穩步提升20%，將陸續在第3季至第4季開出產能貢獻業績。

另外，在各大PCB廠商布局東南亞之際，金像電也已布局東南亞，公司2023年6月初在泰國巴真府投資設廠，該廠預計2025年量產。

金像電是伺服器網通用板供應龍頭廠商，歷年來自伺服器相關營收占比約超過五成，其次網通約二成，NB則約一成，其餘為其他應用。

由於市場需求升溫，金像電先前率先預告，公司持續因應AI伺服器與伺服器新平台復甦帶動的趨勢，確保生產品質與交期順暢。

法人預測，金像電2023年來自AI伺服器營收占比約3%，貢獻約10億元上下，預期2024年營收貢獻比重有望拉升，帶動2024年全年營運有望持續雙位數年成長表現。