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凱碩營收／金寶小金雞7月0.46億元、年月雙增 奔15個月高點

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶旗下凱碩。記者吳康瑋／攝影
金寶旗下凱碩。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）旗下「小金雞」網通大廠凱碩（8059）近年持續在產品線上積極部署，隨著逐步入手相關訂單，也成功在市場上打出一片天。而凱碩7日也公布，7月營收達0.46億元，月增35%、年增121.4%，達到近15個月以來的新高紀錄，累積前7個月合併營收達2.05億元，年減53.2%。

據悉，凱碩成立於1998年6月26日，主要產品包含寬頻纜線終端用戶設備、無線區域網路產品、同軸電纜媒體轉換器。而金寶電子於2016年取得二分之一以上董事席次，成為擁有該公司實質控制權之母公司。目前該公司主要從事網通產品的 OBM/ODM 業務，產線類別包括「寬頻纜線終端用戶設備」、「網格無線路由系統」等。

此外，凱碩也在寬頻纜線終端用戶設備的經營行之有年，主要產品包括，纜線數據機（Cable Modem）、纜線路由器（Cable Router）、語音閘道器（EMTA Gateway）、纜線數據機模組（Cable Modem Module）等，而網格無線路由系統則有，網格無線路由控制器（Mesh Wi-Fi Controller）、網格無線延伸器（Mesh Wi-Fi Extender）、遠端裝置管理軟體系統等。

凱碩近幾年在產品線上積極部署，除鎖定中高階產品，也持續提升產品附加價值，並且營運方面也受惠美國基建持續增溫及低軌衛星，以及金寶集團加持，帶動整體營收表現持續成長，內部也看好隨著2024年網通產業回升，預計整體表現也將大幅成長。

營收 網通

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