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興勤營收／7月6.6億元、年增11.67% 站上近30個月以來高點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

保護元件大廠興勤（2428）7日公告今年7月營運成果，單月營收6.6億元，月增1.32%、年增11.67%，站上近30個月以來高點；累計前七月營收41.71億元，和去年同期相比成長1.08%。公司看好在產業庫存降到健康水位，以及需求逐漸回溫下，下半年營運有機會優於上半年。

展望後市，興勤指出，公司持續聚焦車用、通訊、工業、醫療領域及太陽能儲能等應用，且不斷推出新產品，在客戶端進行驗證和導入，也已經連續數個月訂單出貨比（B／B）大於1，法人看好興勤整體下半年業績表現將比上半年還要好。

在產能規劃，興勤進一步說，高雄楠梓廠已於去年5月完工投產、開始挹注營收．也因應第2生產基地（China+1）趨勢，規劃前往越南海防市設廠。

興勤補充，越南廠目前規劃兩個階段，投產時間落在2025第3季後，至於廣東中山廠部分，共分為3期，當前預計在7月完工，力拚2025第4季量產，惟投產時程會隨景氣而調整。

景氣 營收 越南

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