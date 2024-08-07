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玉晶光營收／7月22.75億元 衝八個月來新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光學鏡頭玉晶光（3406）公布今年7月合併營收22.75億元，為八個月來高點，月增46.26%，年增5.93%。玉晶光表示，隨旺季來臨，新手機產品開始出貨，後續訂單需求目前看起來還可以，但最後還是要看工廠端的生產狀況及客戶實際拉貨為準，此外，第2季獲利將於下周開董事會後公告。

法人點名，玉晶光為iPhone鏡頭主力供應商之一，隨iPhone 16新機鋪貨潮點火，玉晶光今年首度打入潛望式鏡頭供應鏈，並於上月開始出貨，帶動營收衝高。玉晶光則不回應法人傳聞。

玉晶光累計今年前七月合併營收124.99億元，年增53.52%。玉晶光7日股價收漲停板498元，上漲45元。

iPhone 光學鏡頭 營收 玉晶光

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