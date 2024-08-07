群光財報／第2季每股純益3.4元創新高 本季力拚持續向上

群光（2385）7日公告第2季財報，第2季營收246.74億元，年減3%，但淨利跳增37%，超越營收成長率，寫下單季新高紀錄，每股純益3.4元，顯示群光的聚焦高附加價值產品策略奏效。

群光第2季毛利率20.7%，營業利益率10.4%，淨利率10%，三率三升，稅後淨利達24.71億元，年增37%，EPS為3.4元，年增36%，稅後淨利創單季新高，EPS則追平單季新猷。

群光上半年營收475.20億元，年減1%，淨利42.33億元，年增29%，EPS達5.82元，亦是歷史新頁。

群光表示，今年以來獲利大幅增長，除受益於弱勢亞幣外，產品組合改善是最大的功臣，鍵盤、影像、與電源等均側重於高單價或是高附加價值產品，因此營收雖然未達目標，但是獲利率持續提升，獲利優於預期。

群光表示，公司持續耕耘高附加價值AI影像產品，成果豐碩，上半年的智慧視訊影像產品、商用影像監測以及運動攝影機的營收皆大幅成長，視訊影像產品營收年成長7倍，商用影像監測營收年成長則超過六成，而運動攝影機即將在下半年迎來新機大舉量產，顯示群光的AI影像產品組合更趨多元。

另外，約占影像三成營收的筆電影像模組，今年上半年亦繳出雙位數成長的成績單，主要受益於規格持續升級，使得平均單價上升。在群光持續執行提升產品附加價值的策略下，AI影像產品組合顯著改善，有助於獲利提升。

展望下半年，在PC方面，隨著微軟明年度即將停止支援win 10，企業端亦逐步開啟換機需求，加上AI PC新機種陸續推出，帶動產品規格提升，有利於營收獲利雙雙成長。雖然目前消費者對於AI PC仍處於觀望居多，但第2季鍵盤的Copilot key出貨比重已達兩成，較第1季成長超過三倍，預期下半年的出貨比重將隨著AI PC新款推出持續提升，且因目前AI PC主要為商業機種，搭載LED背光模組比例將會增加。

另外，針對AI PC設計的筆電影像模組亦於第三季開始出貨，在視訊會議的功能以及像素均有顯著提升，平均單價將可提升，因此AI PC的鍵盤以及影像模組出貨有利於群光的產品組合及獲利。

群光同時公布7月合併營收83.81億元，年增4.5%，累計今年前七月營收達559.01億元，約略與去年持平。法人樂觀估計群光本季營收將可望季增雙位數，在產品組合全面改善下，獲利成長將再度超越營收成長幅度，本季獲利有機會創歷史新高。