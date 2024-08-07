台塑四寶7月營收公布！三公司業績雙成長 僅台化月減

台塑四寶7日公布7月合併營收，台塑（1301）、南亞（1303）、台塑化（6505）三公司7月業績都出現月增、年增雙喜，僅台化（1326）月減4.1%、年增仍有12.2%表現。

台塑7月合併營收177.9億元，月增3.9％、年增6.4％。台塑7月業績與6月比量、價都增加，主要是配合液鹼外銷客戶船期安排，6月部分訂單延至7月交運，加上同業設備故障，台塑成功爭取訂單，7月液鹼銷售量比6月增加4萬噸，影響營收大增5.8億元。

南亞7月合併營收225.3億元，月增3.3%、年增4.7%。由於聚酯產品因瓶用粒旺季及美國南卡廠爭取到取代進口的本地採購訂單，營收顯著成長；電子材料產品因AI手機陸續推出、數據傳輸需求增加，銷售量、價俱增；化工產品受船期影響，美國EG部分訂單延後交運，致營收略減；塑膠加工產品因颱風影響，部分訂單遞延至8月出貨，致營業額小幅下滑。

台化7月合併營收300.2億元，月減4.1％，年增12.2％。在價、量表現方面，台化表示，受到ARO-2廠定檢及SM-3廠設備檢修，遠洋海運費高漲影響客戶下單保守等因素影響，造成量差與上月比減少14.8億元；售價方面則受到原油價格下跌影響、原料成本缺乏支撐，產品行情弱勢，所幸PS、ABS、PP提升出貨均價、苯酚同業減產降載，支撐行情上漲。

台塑化7月合併營收602.4億元，月增6.8%、年增12.7%。業績成長主因煉油事業營業額較上月成長9.4%。其中銷量方面，7月原油煉製量13,714千桶(442千桶/日，31天)，比6月原油煉製量增加58千桶；但受外銷油品船期影響，7月產品總銷售量15,112千桶，比6月增加1,354千桶；售價方面，7月產品平均售價比6月增加每桶2.5美元，主要係7月杜拜原油83.8美元比6月上漲1.3美元/桶，以及化學品價格上漲所致。