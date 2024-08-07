研華營收／7月50.31億元 年增4.28%

研華（2395）7日公布2024年7月份合併營收，達新台幣50.31億元，較去年同期營收48.25億元年增4.28%。累計研華前七月合併營收達335.54億元，較去年同期營收392.48億元，年對年衰退14.51%。

7月營收以區域別來看，以中國大陸、台灣、韓國及新興市場表現突出，年對年分別增長13%、21%、30%、及22%；北美則表現持平。然歐洲及日本市場表現為年對年雙位衰退。

事業群表現而言，工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group，IIoT）及嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）表現最佳，年對年分別增長8%及6%。然應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）及服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現則為雙位數年減。

累計前七月營收來看，區域別表現以台灣及韓國市場表現最佳，較去年同期分別增長13%及10%。北美、歐洲、日本及新興市場較去年同期雙位數衰退；中國大陸則為個位數年減。各事業群表現方面仍表現相對疲緩，均較去年同期雙位數衰退。